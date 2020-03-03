Жительница Нефтеюганска девять лет ждала переселения в разваливающемся доме
Получить новое жилье по договору соцнайма от властей жительнице Нефтеюганска удалось только после вмешательства прокуратуры.
Как сообщили в окружном ведомстве, югорчанка проживала в многоквартирном жилом доме, который в июне 2013 года признан аварийным и подлежащим сносу. Новое жилье она не получила, а власти решили переселить ее их развалюхи только к концу 2020 года.
Прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию города обязанность предоставить гражданину благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.
Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU