2020-03-03T15:07:46+03:00
Общество

Жительница Нефтеюганска девять лет ждала переселения в разваливающемся доме

Он был признан аварийным еще в 2013 году
Алена Кульмухаметова
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Жительница Нефтеюганска девять лет ждала переселения в разваливающемся доме. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЖительница Нефтеюганска девять лет ждала переселения в разваливающемся доме. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Получить новое жилье по договору соцнайма от властей жительнице Нефтеюганска удалось только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в окружном ведомстве, югорчанка проживала в многоквартирном жилом доме, который в июне 2013 года признан аварийным и подлежащим сносу. Новое жилье она не получила, а власти решили переселить ее их развалюхи только к концу 2020 года.

Прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию города обязанность предоставить гражданину благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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