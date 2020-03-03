Жителей Ханты-Мансийска приглашают на Всероссийскую акцию «День донора»

3 Март 2020 2020-03-03T14:45:38+03:00

С собой нужно иметь паспорт и результат флюорографии

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В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска проходит Всероссийская акция «День донорского совершеннолетия». Она завершится 6 марта.

Как сообщают в департаменте образования ХМАО-Югры, акция «День донорского совершеннолетия» организована в первую очередь для ребят, недавно перешедших 18-летний рубеж. Мероприятие призывает студентов вступить в ряды доноров и впервые в жизни сдать кровь.

День «Донорского совершеннолетия» станет первым действительно взрослым и самостоятельным поступком в жизни многих молодых людей.

Приятным бонусом станет то, что все доноры, которые впервые сдадут кровь в рамках мероприятия, получат памятные свидетельства о донорском совершеннолетии и сувенир с донорской символикой.

ИСТОЧНИК KP.RU