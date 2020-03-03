2020-03-03T14:22:45+03:00
Общество

Сургутяне просят дворников не чистить снег возле кардиоцентра

Подойти к парковке после уборки территории невозможно
Алена Кульмухаметова
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Сургутяне просят дворников не чистить снег возле кардиоцентра. Фото с портала "Твой Сургут"Сургутяне просят дворников не чистить снег возле кардиоцентра. Фото с портала "Твой Сургут"
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Жители Сургут крайне возмущены халатной работой дворников, которые чистят снег возле кардиоцентра. Об этом они пишут на портале «Твой Сургут».

- На парковке по адресу пр. Ленина 69/1 у Кардиоцентра 2 марта дворники завалили просвет между припаркованными авто глыбами снега. Пульты сигнализации от авто сработали на "удар авто". Неподъемные глыбы снега завалили автомобили - к машине невозможно было подойти, сесть в нее и свободно уехать. Чем так чистить, спустя рукава, лучше совсем не чистить, - пишет недовольный сургутянин.

C похожей проблемой столкнулась и жительница Сургута Лилия. Она спрашивает на каком основании производилась чистка тротуара на общественной парковке БУ "ОКД "ЦД и ССХ" также 2 марта с закидыванием глыбами льда, припаркованных автомобилей. М

- Когда я подошла к своему автомобилю вечером, оба задних колеса были полностью заблокированы льдом! - пишет она.

После того, как городские службы почистили тротуар, автомобилистам, у которых были расположены там машины, пришлось руками откапывать свои машины от льда.

Администрация города на данный вопрос пока не ответила. Но взяла его в разработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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