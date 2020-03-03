2020-03-03T14:08:00+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе директор УК заставил перечислить 300 тысяч рублей незнакомцу

Так руководитель фирмы пытался похитить деньги
Алена Кульмухаметова
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В Пыть-Яхе директор УК заставил перечислить 300 тысяч рублей незнакомцуВ Пыть-Яхе директор УК заставил перечислить 300 тысяч рублей незнакомцуФото: pixabay.com
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Пенсионера из Пыть-Яха, который является директором фирмы, подозревается в коррупции.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, руководитель фирмы, чтобы скрыть хищение денег в крупном размере, дал указание бухгалтеру перечислить 300 тысяч рублей под видом заработной платы за три месяца 2018 года 20-летнему парню, который никогда не состоял в трудовых отношениях и в штате данной управляющей компании.

Денеьги были получены от населения города Пыть-Яха в счет оплаты коммунальных и жилищных ресурсов на расчетный счет управляющей компании. При этом, он достоверно знал, что на расчетные счета управляющей компании наложен арест для принудительного взыскания долговых обязательств в адрес муниципального управления города Пыть-Яха.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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