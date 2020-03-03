Труженику тыла из Югры отремонтировали проводку после вмешательства прокуратуры
С жалобой о том, что у него нет электричества, и вот-вот вывалится балконная дверь в прокуратуру обратился труженик тыла.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, труженик тыла из Покачей обратилась с просьбой об оказании содействия в ремонте электропроводки, поврежденной в результате проведенного ремонта соседями, и ветхой балконной двери.
Для решения проблем прокуратурой района привлечены филиал Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения, администрация города Покачи, а также организовано взаимодействие с депутатом ХМАО – Югры.
В результате жилищно-бытовые проблемы у ветерана устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU