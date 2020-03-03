2020-03-03T13:02:41+03:00
Общество

Труженику тыла из Югры отремонтировали проводку после вмешательства прокуратуры

Провода ему повредили соседи
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Труженику тыла из Югры отремонтировали проводку после вмешательства прокуратурыТруженику тыла из Югры отремонтировали проводку после вмешательства прокуратуры
Изменить размер текста:

С жалобой о том, что у него нет электричества, и вот-вот вывалится балконная дверь в прокуратуру обратился труженик тыла.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, труженик тыла из Покачей обратилась с просьбой об оказании содействия в ремонте электропроводки, поврежденной в результате проведенного ремонта соседями, и ветхой балконной двери.

Для решения проблем прокуратурой района привлечены филиал Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения, администрация города Покачи, а также организовано взаимодействие с депутатом ХМАО – Югры.

В результате жилищно-бытовые проблемы у ветерана устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Ханты-Мансийска приглашают на Всероссийскую акцию «День донора»
Сургутяне просят дворников не чистить снег возле кардиоцентра
В Пыть-Яхе директор УК заставил перечислить 300 тысяч рублей незнакомцу
В Когалыме груженый снегом «КАМАЗ» насмерть задавил женщину
Труженику тыла из Югры отремонтировали проводку после вмешательства прокуратуры
Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «Семья – основа государства»
Поиски пропавшего югорчанина затянулись на 17 лет
Югра сотрудничает с организацией ветеранов «Югорское землячество»
В минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали два человека
Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 320 тысяч рублей
К лету в Лангепасе откроют 12 детских оздоровительных лагерей
Шесть жителей Югры лишились прав из-за неуравновешенной психики
Житель Мегиона выкупил несуществующие строительные инструменты
Погода в Югре 3 марта: мокрый снег
Магазин электроники оштрафовали в ХМАО за навязывание кредитов и лишних услуг
Собственный бренд презентуют в Нижневартовске
Госавтоинспекторы Югры раскрыли почти тридцать преступлений
Недоглядели: ребенку выплатят моральную компенсацию за травму в больнице Урая
В окружную больницу Нягани поступило новое уникальное оборудование
Махинаций с больничными в Югре стало меньше
Два миллиона рублей «подарили» югорчане мошенникам
День оленевода отпраздновали в Белоярском районе
Врачи Пыть-Яха: «Дари любовь, а не вирус папилломы человека»
Дело сургутянина, которого избили в присутствии малолетнего сына, рассмотрят в суде
Дизель, продукты и алкоголь интересовали югорских воришек
Нягань получила дополнительное финансирование на ликвидацию балков
Югорский граффити-художник предложил легализовать уличное искусство
Опыт Югры по выращиванию лесных ягод на плантациях оценили в Казани