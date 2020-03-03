Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «Семья – основа государства»

3 Март 2020 2020-03-03T12:39:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Департамент социального развития Югры вновь объявил прием документов и материалов на конкурс «Семья – основа государства», который в этом году проводится по двум направлениям.

В «Лучших практиках (инициативы), направленных на поддержку семей и детей, доказавшие свою востребованность» предусмотрены номинации «Моя семья – моя Россия», «Здоровая семья – здоровая Югра», «Династия». В этих номинациях могут принимать участие власти, организации и представители бизнес-сообщества.

В направление «Лучшие творческие работы, отражающие значимость семейного уклада жизни, бережного отношения к семейным традициям, положительный опыт семейного воспитания» входят номинации «Творческая семья», «Спортивная семья», «Семья – Югра – Россия». Их участниками будут семьи Югры.

Конкурсные материалы направляются не позднее 31 марта 2020 года на адрес электронной почты ресурсного центра развития социального обслуживания: metodicheskiy_tsentr@mail.ru с пометкой «Семья – основа государства» или лично участником на электронном носителе по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1, кабинет 104, тел/факс:8 (3462) 32-45-84.

Напомним, в Югре окружной конкурс «Семья – основа государства» проводится с 2011 года, за это время его участниками стали 1997 семей.

В 2019 году конкурс «Семья – основа государства» проходил в автономном округе по 4 номинациям, в нем приняли участие 297 югорских семей.

ИСТОЧНИК KP.RU