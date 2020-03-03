2020-03-03T11:57:23+03:00
Происшествия

Поиски пропавшего югорчанина затянулись на 17 лет

Он ушел из дома еще в 17 лет
Алена Кульмухаметова
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Поиски пропавшего югорчанина затянулись на 17 лет. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреПоиски пропавшего югорчанина затянулись на 17 лет. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Коренной житель Югры, хант Алексей Пятников пропал в октябре 2002 года. Тогда 17-летний подросток ушел днем на учебу в колледж города Белоярский и больше его никто не видел. Следственный комитет продолжает его поиски.

Известно, что Алексей родился 11 апреля 1985 года рождения, по национальности ханты, уроженец села Тугияны Березовского района Тюменской области. Он проживал по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Белоярский район, г. Белоярский, 3 мкр., д. 11, кв. 30.

Приметы на момент исчезновения: низкого роста (165 см.), худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, похож на среднеазиата, брови дугообразные, глаза карие, спинка носа прямая, губы средней толщены, подбородок прямой, ушные раковины оттопыренные, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Был одет: куртка кожаная черного цвета, джинсы синего цвета, черная вязанная шапка, кроссовки. При себе имел паспорт гражданина Российской Федерации на имя Пятникова А.Л.

Следственный комитет просит всех, кто располагает какой-либо информацией по местонахождению Алексея, позвонить по телефону 89505027452 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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