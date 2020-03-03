2020-03-03T11:41:13+03:00
Общество

Югра сотрудничает с организацией ветеранов «Югорское землячество»

Стороны будут взаимодействовать в сфере реализации проектов и программ
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югра сотрудничает с организацией ветеранов «Югорское землячество». Фото с сайта правительства ЮгрыЮгра сотрудничает с организацией ветеранов «Югорское землячество». Фото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и региональной общественной организацией ветеранов «Югорское землячество» состоялась в Москве.

Стороны будут взаимодействовать в сфере реализации проектов и программ, направленных на социально-экономическое развитие региона.

Кроме того, подписанты договорились о продвижении социально-культурных, издательских проектов, связанных с историей развития Югры, проведении краеведческих, патриотических мероприятий, экологических акций, поддержке ветеранов топливно-энергетического комплекса.

Было отмечено, что «Югорское землячество» создано по инициативе тех, кто стоял у истоков освоения югорских недр, первопроходцев. Участников организации объединяет любовь к малой Родине. Они поддерживают тесные профессиональные, культурные, эмоциональные и духовные связи с тем местом, где родились, выросли, прошли путь профессионального становления.

Напомним, что общественная организация была зарегистрирована в Югре в начале 2020 года – года 90-летия Ханты-Мансийского автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Ханты-Мансийска приглашают на Всероссийскую акцию «День донора»
Сургутяне просят дворников не чистить снег возле кардиоцентра
В Пыть-Яхе директор УК заставил перечислить 300 тысяч рублей незнакомцу
В Когалыме груженый снегом «КАМАЗ» насмерть задавил женщину
Труженику тыла из Югры отремонтировали проводку после вмешательства прокуратуры
Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «Семья – основа государства»
Поиски пропавшего югорчанина затянулись на 17 лет
Югра сотрудничает с организацией ветеранов «Югорское землячество»
В минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали два человека
Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 320 тысяч рублей
К лету в Лангепасе откроют 12 детских оздоровительных лагерей
Шесть жителей Югры лишились прав из-за неуравновешенной психики
Житель Мегиона выкупил несуществующие строительные инструменты
Погода в Югре 3 марта: мокрый снег
Магазин электроники оштрафовали в ХМАО за навязывание кредитов и лишних услуг
Собственный бренд презентуют в Нижневартовске
Госавтоинспекторы Югры раскрыли почти тридцать преступлений
Недоглядели: ребенку выплатят моральную компенсацию за травму в больнице Урая
В окружную больницу Нягани поступило новое уникальное оборудование
Махинаций с больничными в Югре стало меньше
Два миллиона рублей «подарили» югорчане мошенникам
День оленевода отпраздновали в Белоярском районе
Врачи Пыть-Яха: «Дари любовь, а не вирус папилломы человека»
Дело сургутянина, которого избили в присутствии малолетнего сына, рассмотрят в суде
Дизель, продукты и алкоголь интересовали югорских воришек
Нягань получила дополнительное финансирование на ликвидацию балков
Югорский граффити-художник предложил легализовать уличное искусство
Опыт Югры по выращиванию лесных ягод на плантациях оценили в Казани