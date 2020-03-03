3 Март 2020 2020-03-03T11:41:13+03:00

Югра сотрудничает с организацией ветеранов «Югорское землячество». Фото с сайта правительства Югры

Стороны будут взаимодействовать в сфере реализации проектов и программ

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Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и региональной общественной организацией ветеранов «Югорское землячество» состоялась в Москве.

Стороны будут взаимодействовать в сфере реализации проектов и программ, направленных на социально-экономическое развитие региона.

Кроме того, подписанты договорились о продвижении социально-культурных, издательских проектов, связанных с историей развития Югры, проведении краеведческих, патриотических мероприятий, экологических акций, поддержке ветеранов топливно-энергетического комплекса.

Было отмечено, что «Югорское землячество» создано по инициативе тех, кто стоял у истоков освоения югорских недр, первопроходцев. Участников организации объединяет любовь к малой Родине. Они поддерживают тесные профессиональные, культурные, эмоциональные и духовные связи с тем местом, где родились, выросли, прошли путь профессионального становления.

Напомним, что общественная организация была зарегистрирована в Югре в начале 2020 года – года 90-летия Ханты-Мансийского автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU