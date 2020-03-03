2020-03-03T11:02:47+03:00
Происшествия

В минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали два человека

Одна из аварий произошла в Югорске
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Около девяти утра 2 марта не смогли разъехаться на одном из перекрестков города Югорск двое водителей иномарок.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, на пересечении улиц Механизаторов и Ленина, водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», не предоставил преимущества в движении на нерегулируемом перекрестке автомобилю «Субару Импреза».

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля «Хендай Солярис» получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

Кроме того, за сутки на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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