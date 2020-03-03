3 Март 2020 2020-03-03T09:30:52+03:00

Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 320 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Найти преступников по горячим следам не удалось

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 10 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Большинство из них совершены дистанционным способом.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Сургута, Нижневартовска, Урая, Нягани, Сургутского и Советского районов перевели мошенникам более 320 тысяч рублей.

Так, жительница Сургута готовилась к отпуску и хотела приобрести билеты на самолет. Женщина зашла на сайт «airsale.online» и купила билеты, оплатив их в сумме более 30 тысяч рублей. Билетов она так и не дождалась.

В Нягани жительница лишилась 10 тысяч рублей, когда хотела приобрести сигареты через интернет-магазин «Сигареты Тут.рф».

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU