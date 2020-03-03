2020-03-03T09:30:52+03:00
Происшествия

Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 320 тысяч рублей

Найти преступников по горячим следам не удалось
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 320 тысяч рублейВсего за сутки югорчане перевели мошенникам 320 тысяч рублейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 10 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Большинство из них совершены дистанционным способом.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Сургута, Нижневартовска, Урая, Нягани, Сургутского и Советского районов перевели мошенникам более 320 тысяч рублей.

Так, жительница Сургута готовилась к отпуску и хотела приобрести билеты на самолет. Женщина зашла на сайт «airsale.online» и купила билеты, оплатив их в сумме более 30 тысяч рублей. Билетов она так и не дождалась.

В Нягани жительница лишилась 10 тысяч рублей, когда хотела приобрести сигареты через интернет-магазин «Сигареты Тут.рф».

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 320 тысяч рублей
К лету в Лангепасе откроют 12 детских оздоровительных лагерей
Шесть жителей Югры лишились прав из-за неуравновешенной психики
Житель Мегиона выкупил несуществующие строительные инструменты
Погода в Югре 3 марта: мокрый снег
Магазин электроники оштрафовали в ХМАО за навязывание кредитов и лишних услуг
Собственный бренд презентуют в Нижневартовске
Госавтоинспекторы Югры раскрыли почти тридцать преступлений
Недоглядели: ребенку выплатят моральную компенсацию за травму в больнице Урая
В окружную больницу Нягани поступило новое уникальное оборудование
Махинаций с больничными в Югре стало меньше
Два миллиона рублей «подарили» югорчане мошенникам
День оленевода отпраздновали в Белоярском районе
Врачи Пыть-Яха: «Дари любовь, а не вирус папилломы человека»
Дело сургутянина, которого избили в присутствии малолетнего сына, рассмотрят в суде
Дизель, продукты и алкоголь интересовали югорских воришек
Нягань получила дополнительное финансирование на ликвидацию балков
Югорский граффити-художник предложил легализовать уличное искусство
Опыт Югры по выращиванию лесных ягод на плантациях оценили в Казани