2020-03-03T08:58:07+03:00
Общество

К лету в Лангепасе откроют 12 детских оздоровительных лагерей

Все они будут проверены Роспотребнадзором
Алена Кульмухаметова
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К лету в Лангепасе откроют 12 детских оздоровительных лагерейК лету в Лангепасе откроют 12 детских оздоровительных лагерейФото: pixabay.com
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В первые дни весны в Лангепасе обсудили летнюю оздоровительную кампанию для детей. Уже известно, что откроются 12 детских лагерей. Специалисты обсудили вопросы безопасности.

В Роспотребнадзоре ХМАО-Югры рассказали, что в первую очередь будет уделено внимание вопросам безопасности детей. Не важно и питание юных югорчан.

В Лангепасе летом в три смены планируется к открытию 12 летних оздоровительных организаций: один лагерь труда и отдыха, один палаточный лагерь, 10 лагерей дневным пребыванием. В них смогут отдохнуть и поправить здоровье 1515 детей и подростков.

Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за подготовкой и ходом летней оздоровительной кампании 2020г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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