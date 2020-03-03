2020-03-03T08:12:30+03:00
Общество

Шесть жителей Югры лишились прав из-за неуравновешенной психики

Все они состоят на учете у наркологов и психиатров
Алена Кульмухаметова
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Шесть жителей Югры лишились прав из-за неуравновешенной психики. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыШесть жителей Югры лишились прав из-за неуравновешенной психики. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Диагнозы не позволяют шести жителям Белоярского сесть за руль. Все они лишены прав по решению суда.

Как рассказали в прокуратуре ХМАО-Югры, неадекватных водителей выявили во время проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к водительской деятельности.

Выяснилось, что шестеро белоярцев имеют водительские удостоверения различных категорий и одновременно состоят на диспансерном учете у врача-невролога, врача-психиатра-нарколога с диагнозами, которые являются противопоказанием для управления транспортом.

В этой связи прокуратурой города направлены в суд административные исковые заявления о прекращении действия водительских прав югорчан. Суд иск удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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