Шесть жителей Югры лишились прав из-за неуравновешенной психики
Диагнозы не позволяют шести жителям Белоярского сесть за руль. Все они лишены прав по решению суда.
Как рассказали в прокуратуре ХМАО-Югры, неадекватных водителей выявили во время проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к водительской деятельности.
Выяснилось, что шестеро белоярцев имеют водительские удостоверения различных категорий и одновременно состоят на диспансерном учете у врача-невролога, врача-психиатра-нарколога с диагнозами, которые являются противопоказанием для управления транспортом.
В этой связи прокуратурой города направлены в суд административные исковые заявления о прекращении действия водительских прав югорчан. Суд иск удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU