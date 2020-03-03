Житель Мегиона выкупил несуществующие строительные инструменты

3 Март 2020 2020-03-03T06:36:42+03:00

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В Мегионе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого против 56-летнего местного жителя. Мужчина, как и многие другие россияне, планировал купить товары по выгодной цене, но его облапошили злоумышленники.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, потерпевший решил подготовиться к летнему строительному сезону заранее. Чтобы построить частный дом в Омской области, он решил купить нужные инструменты и инвентарь. Выгодное предложение со скидкой и быстрой доставкой он нашёл в Интернете, заказав несколько товаров из каталога (бетоносмеситель, переносная автомойка, шлифовальная машинка, сварочный аппарат и различные инструменты). Все товары он оплатил карточкой по реквизитам, указанным в интернет-магазине.

Мужчина неоднократно пользовался услугами интернет-магазинов и понимал, что после оплаты ему должны выслать лист, по которому можно будет отследить выгрузку товара со склада и его отправку. Правда, ничего подобного он не получил, кроме как ответа «Товар готовится к отгрузке».

Спустя время мегионец решил уточнить контакты интернет-магазина, чтобы написать претензию, однако сайта уже не было. Вбив в поисковик браузера название магазина («Гельмина.ру»), мужчина наткнулся на сотни жалоб и негативных отзывов. В результате мошенничества потерпевший лишился 48 тысяч рублей.

Преступников ищут, им может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU