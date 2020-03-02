2020-03-02T15:55:12+03:00
Общество

Магазин электроники оштрафовали в ХМАО за навязывание кредитов и лишних услуг

Покупатель был уверен, что подписывает договор рассрочки
Руслан Савинов
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Магазин электроники оштрафовали в ХМАО за навязывание кредитов и лишних услугМагазин электроники оштрафовали в ХМАО за навязывание кредитов и лишних услугФото: pixabay.com
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Права потребителя, пытавшегося купить электронный гаджет в рассрочку без переплат, отстояли в Югре. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Югры.

Югорчанин жаловался, что в известном сетевом магазине электроники его обманом принудили взять товар в кредит. Покупатель был уверен, что подписывает договор рассрочки без переплат по процентам. Однако по факту это оказался кредитный договор.

Сотрудники Роспотребнадзора провели контрольную закупку: жалоба покупателя подтвердилась. Решением суда магазин оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Представители магазина пытались оспорить решение суда. Но решение осталось в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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