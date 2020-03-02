Магазин электроники оштрафовали в ХМАО за навязывание кредитов и лишних услуг
Права потребителя, пытавшегося купить электронный гаджет в рассрочку без переплат, отстояли в Югре. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Югры.
Югорчанин жаловался, что в известном сетевом магазине электроники его обманом принудили взять товар в кредит. Покупатель был уверен, что подписывает договор рассрочки без переплат по процентам. Однако по факту это оказался кредитный договор.
Сотрудники Роспотребнадзора провели контрольную закупку: жалоба покупателя подтвердилась. Решением суда магазин оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Представители магазина пытались оспорить решение суда. Но решение осталось в силе.
ИСТОЧНИК KP.RU