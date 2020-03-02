2020-03-02T15:41:58+03:00
Общество

Собственный бренд презентуют в Нижневартовске

Мероприятие состоится в среду, 4 марта
Руслан Савинов
Поделиться:
Собственный бренд презентуют в Нижневартовске. Фото администрации города.Собственный бренд презентуют в Нижневартовске. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

Вартовчан приглашают на презентацию бренда города. По данным городской администрации, мероприятие состоится 4 марта во Дворце искусств в 15:00.

Общественности представят проект брендбука, логотипы и фирменную символику. Разработка бренда началась еще в сентябре 2019 года.

- Создатели бренда подошли к работе с научной точки зрения, используя мировой опыт: провели форсайт-сессии с дизайнерами и художниками, совещания с предпринимателями, школьниками и студентами факультетов дизайна и туризма, опросы вартовчан, а также внешний аудит социально-экономических показателей и запросов в интернете, - сообщили в администрации Нижневартовска.

Известно, что разработчики сформулировали четыре концепции бренда. Каждая идея прошла обсуждения и получила оценку независимых экспертов.

Созданный бренд повысит узнаваемость Нижневартовска как в России, так и за ее пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Магазин электроники оштрафовали в ХМАО за навязывание кредитов и лишних услуг
Собственный бренд презентуют в Нижневартовске
Госавтоинспекторы Югры раскрыли почти тридцать преступлений
Недоглядели: ребенку выплатят моральную компенсацию за травму в больнице Урая
В окружную больницу Нягани поступило новое уникальное оборудование
Махинаций с больничными в Югре стало меньше
Два миллиона рублей «подарили» югорчане мошенникам
День оленевода отпраздновали в Белоярском районе
Врачи Пыть-Яха: «Дари любовь, а не вирус папилломы человека»
Дело сургутянина, которого избили в присутствии малолетнего сына, рассмотрят в суде
Дизель, продукты и алкоголь интересовали югорских воришек
Нягань получила дополнительное финансирование на ликвидацию балков
Югорский граффити-художник предложил легализовать уличное искусство
Опыт Югры по выращиванию лесных ягод на плантациях оценили в Казани