Собственный бренд презентуют в Нижневартовске

2 Март 2020 2020-03-02T15:41:58+03:00

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Вартовчан приглашают на презентацию бренда города. По данным городской администрации, мероприятие состоится 4 марта во Дворце искусств в 15:00.

Общественности представят проект брендбука, логотипы и фирменную символику. Разработка бренда началась еще в сентябре 2019 года.

- Создатели бренда подошли к работе с научной точки зрения, используя мировой опыт: провели форсайт-сессии с дизайнерами и художниками, совещания с предпринимателями, школьниками и студентами факультетов дизайна и туризма, опросы вартовчан, а также внешний аудит социально-экономических показателей и запросов в интернете, - сообщили в администрации Нижневартовска.

Известно, что разработчики сформулировали четыре концепции бренда. Каждая идея прошла обсуждения и получила оценку независимых экспертов.

Созданный бренд повысит узнаваемость Нижневартовска как в России, так и за ее пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU