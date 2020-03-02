Госавтоинспекторы Югры раскрыли почти тридцать преступлений

2 Март 2020 2020-03-02T15:29:46+03:00

Также за минувшую неделю выявлено более ста пьяных водителей

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С 22 по 28 февраля сотрудники ГИБДД Югры раскрыли 29 преступлений, в том числе угон автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Так, 26 февраля в дежурную часть Ханты-Мансийска обратился 35-летний мужчина с заявлением об угоне его «Пежо 307». Вскоре оперативники задержали 33-летнего подозреваемого.

- Не провоцируйте злоумышленников халатным отношением к сохранности транспортного средства, призвали югорские инспекторы.

Также за неделю выявлено 117 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 12 уголовных дел. Окружная госавтоинспекция обратила внимание жителей Югры на необходимость проявления бдительности:

- Незамедлительно сообщайте о всех фактах нетрезвого управления автомобилем в дежурные части, - напомнили в ГИБДД Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU