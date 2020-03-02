Недоглядели: ребенку выплатят моральную компенсацию за травму в больнице Урая
Правоохранители Урая провели проверку по обращению жительницы города о получении ее дочерью в стационаре медицинского учреждения травмы. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, травму девочка получила во время занятий на уличных тренажерах.
Установлено, что причиной явилось отсутствие должного присмотра за детьми-пациентами работниками медорганизации. По закону, организация отвечает за причиненный вред в ее стенах, если не докажет, что вред возник не по ее вине.
Городской суд Урая удовлетворил иск прокурора в пользу ребенка: с медицинского учреждения взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Ответчик обжаловал решение. Однако апелляционная оставлена без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU