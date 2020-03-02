2020-03-02T15:10:40+03:00
Общество

Недоглядели: ребенку выплатят моральную компенсацию за травму в больнице Урая

В организации отсутствовал должный присмотр за детьми-пациентами
Руслан Савинов
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Недоглядели: ребенку выплатят моральную компенсацию за травму в больнице УраяНедоглядели: ребенку выплатят моральную компенсацию за травму в больнице УраяФото: pixabay.com
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Правоохранители Урая провели проверку по обращению жительницы города о получении ее дочерью в стационаре медицинского учреждения травмы. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, травму девочка получила во время занятий на уличных тренажерах.

Установлено, что причиной явилось отсутствие должного присмотра за детьми-пациентами работниками медорганизации. По закону, организация отвечает за причиненный вред в ее стенах, если не докажет, что вред возник не по ее вине.

Городской суд Урая удовлетворил иск прокурора в пользу ребенка: с медицинского учреждения взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ответчик обжаловал решение. Однако апелляционная оставлена без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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