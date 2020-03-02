2020-03-02T14:58:41+03:00
Здоровье

В окружную больницу Нягани поступило новое уникальное оборудование

3D эндовидео-система упростит работу хирургов
Руслан Савинов
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В окружную больницу Нягани поступило новое уникальное оборудование. Фото депздрава ХМАО.В окружную больницу Нягани поступило новое уникальное оборудование. Фото депздрава ХМАО.
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Первые операции с применением нового 3D-оборудования провели хирурги Нягани. Подробности сообщила пресс-служба депздрава ХМАО.

- Стойка очень удобна в работе. Во время операции хорошо, четко видны все анатомические структуры, нет такого напряжения на глаза хирурга – это большой плюс. Очки тоже очень удобны и универсальны: они защищают глаза и дают 3D – изображение, - сообщил врач-хирург больницы Гаджиев Гаджи.

- Система, несомненно, повысит качество оказания медицинской помощи, улучшит условия работы хирургов, поскольку сделано все, чтобы врачи лучше видели хирургическое поле – рассказал главный врач больницы Сергей Догадин.

В скором времени ожидается поступление медицинского оборудования для урологической и травматологической операционных. Отметим, что всего для переоснащения больницы выделено около 70 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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