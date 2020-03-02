2020-03-02T14:38:01+03:00
Общество

Махинаций с больничными в Югре стало меньше

Электронные формы документов хорошо зарекомендовали себя
Руслан Савинов
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Махинаций с больничными в Югре стало меньше. Фото: Савинов Руслан.Махинаций с больничными в Югре стало меньше. Фото: Савинов Руслан.
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В Югре все больше набирает обороты проект по использованию электронных больничных листов. Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования России по ХМАО.

В России по итогам 2019 года на электронные больничные приходилось около 33%. В некоторых регионах показатель уже приблизился к 50% отметке. В ХМАО доля больничных нового поколения сегодня составляет почти 60 % от общего числа выданных листов нетрудоспособности.

В числе лидеров по количеству выданных электронных листов - Урай, Нягань, Междуреченск, Лангепас, Сургут, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск и Березово.

- Электронные больничные – это не только удобно и быстро, но еще и безопасно. С их введением всевозможные махинации значительно уменьшились. В 2018 году было выявлено 22 случая предоставления поддельных больничных, в 2019 - ни одного, в этом году - два, - рассказал начальник отдела страхования отделения ФСС РФ по ХМАО Феофан Конев.

Отметим, что махинации с больничным не только не позволяют получить причитающиеся выплаты, но могут обернуться правовыми последствиями. Теперь каждому больничному присваивается индивидуальный номер, документ регистрируется в банке данных и передается в медорганизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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