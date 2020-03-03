Погода в Югре 3 марта: мокрый снег

3 Март 2020 2020-03-03T04:18:12+03:00

Температура днем не опустится ниже -3 градусов

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 3 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Пройдет небольшой снег, местами мокрый. Ветер юго-западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, днем +2, -3 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -2 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -3 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит -3, -4 градуса.

На Руси этот день называли «День Архипа и Филимона». По погоде отмечали: если пролетела чайка, то скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца, это значит, снег непременно выпадет еще. Если зайцы попадаются серые, тепло не за горами.

ИСТОЧНИК KP.RU