2020-03-03T04:18:12+03:00
Общество

Погода в Югре 3 марта: мокрый снег

Температура днем не опустится ниже -3 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 3 марта: мокрый снег. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 3 марта: мокрый снег. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 3 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Пройдет небольшой снег, местами мокрый. Ветер юго-западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, днем +2, -3 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -2 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -3 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит -3, -4 градуса.

На Руси этот день называли «День Архипа и Филимона». По погоде отмечали: если пролетела чайка, то скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца, это значит, снег непременно выпадет еще. Если зайцы попадаются серые, тепло не за горами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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