Два миллиона рублей «подарили» югорчане мошенникам

2 Март 2020 2020-03-02T13:56:16+03:00

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В Югре за минувшие дни случилось 25 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились более двух миллионов рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. В основном злоумышленники притворялись в телефонных звонках, что помогают пресечь несанкционированное списание денег с банковской карты. Кроме того, югорчанам предлагали купить - продать товар, оформить кредит или подключить страховки.

Так, 49-летнюю жительницу Нягани мошенники обманули, когда сказали, что она выиграла два сотовых телефона. Чтобы забрать выигрыш, женщина заплатила более 11 тысяч рублей в отделении почты.

Тем временем у 20-летнего хантымансийца неизвестные похитили пять тысяч рублей. Югорчанин пытался купить автозапчасти на сайте «Apster». Деньги мужчина перевел в качестве предоплаты.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает все меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU