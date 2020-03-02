Два миллиона рублей «подарили» югорчане мошенникам
В Югре за минувшие дни случилось 25 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились более двух миллионов рублей.
Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. В основном злоумышленники притворялись в телефонных звонках, что помогают пресечь несанкционированное списание денег с банковской карты. Кроме того, югорчанам предлагали купить - продать товар, оформить кредит или подключить страховки.
Так, 49-летнюю жительницу Нягани мошенники обманули, когда сказали, что она выиграла два сотовых телефона. Чтобы забрать выигрыш, женщина заплатила более 11 тысяч рублей в отделении почты.
Тем временем у 20-летнего хантымансийца неизвестные похитили пять тысяч рублей. Югорчанин пытался купить автозапчасти на сайте «Apster». Деньги мужчина перевел в качестве предоплаты.
По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает все меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU