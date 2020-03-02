День оленевода отпраздновали в Белоярском районе

2 Март 2020 2020-03-02T13:42:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Казым Белоярского района ХМАО отпраздновали День оленевода. По информации пресс-службы «Югра-Экология», региональной оператор оказал поддержку в организации праздника.

- Трасса на реке Амня была оживленной. Оленеводы показали свое мастерство в гонках на мах и на рысь, ездили на лыжах за оленями и даже стоя на нарте. Женщины и подростки также соревновались в отдельных номинациях, - рассказали организаторы мероприятия.

Добавим, что для гостей был организован концерт. Также участники побывали на мастер-классах и продегустировали национальные блюда севера

Завершением праздника стала этнодискотека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/764011" frameborder="0"></iframe> День оленевода экология.

ИСТОЧНИК KP.RU