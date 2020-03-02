День оленевода отпраздновали в Белоярском районе
В селе Казым Белоярского района ХМАО отпраздновали День оленевода. По информации пресс-службы «Югра-Экология», региональной оператор оказал поддержку в организации праздника.
- Трасса на реке Амня была оживленной. Оленеводы показали свое мастерство в гонках на мах и на рысь, ездили на лыжах за оленями и даже стоя на нарте. Женщины и подростки также соревновались в отдельных номинациях, - рассказали организаторы мероприятия.
Добавим, что для гостей был организован концерт. Также участники побывали на мастер-классах и продегустировали национальные блюда севера
Завершением праздника стала этнодискотека.
День оленевода экология.
ИСТОЧНИК KP.RU