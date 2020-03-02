2020-03-02T13:20:51+03:00
Здоровье

Врачи Пыть-Яха: «Дари любовь, а не вирус папилломы человека»

Медики жду женщин на консультацию и осмотр
Руслан Савинов
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Врачи Пыть-Яха: «Дари любовь, а не вирус папилломы человека». Фото депздрава ХМАО.Врачи Пыть-Яха: «Дари любовь, а не вирус папилломы человека». Фото депздрава ХМАО.
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Акция под лозунгом «Дари любовь, а не вирус папилломы человека» пройдет 4 марта в женской консультации «Пыть-Яхской окружной клинической больницы». По данным департамента здравоохранения ХМАО, в женской консультации организуют врачебный прием женщин на выявление вируса папилломы человека.

- Кабинет по массовому скринингу могут посетить все желающие без предварительной записи. Скрининг включает в себя: медицинский осмотр, забор анализа, консультацию врача акушера-гинеколога, - отметили в депздраве ХМАО.

Профилактическое мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с вирусом папилломы человека. Это самая распространенная инфекцией, передаваемая половым путём.

- Опасность ВПЧ в том, что вирус может стать причиной развития рака шейки матки и других женских половых органов, - рассказали врачи.

По данным статистики, в Пыть-Яхе рак шейки матки занимает первое место среди злокачественных новообразований репродуктивной системы: почти 42% от всех выявленных случаев в 2019 году.

Специалисты утверждают, что это единственная форма онкологии, которая полностью предотвратима благодаря проведению скрининга, ликвидации факторов риска и вакцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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