2 Март 2020 2020-03-02T13:01:46+03:00

Дело сургутянина, которого избили в присутствии малолетнего сына, рассмотрят в суде. Фото СУ СК по ХМАО.

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Следственный отдел Сургута следственного управления Следкома Югры завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют по статье 116 УК РФ «Побои». Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

Следствие установило, что 4 февраля обвиняемый у жилого дома на бульваре Свободы в Сургуте по малозначительному поводу избил потерпевшего в присутствии его одиннадцатилетнего сына.

- Преступление отнесено к преступлениям небольшой тяжести, совершено впервые, указанный мужчина примерился с потерпевшим, компенсировал причиненный ему и его сыну моральный вред, - отметили в Следкоме Югры.

Сообщается, что принято решение о направлении материалов уголовного дела в суд. Ожидается прекращением дела в связи с назначением судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU