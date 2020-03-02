Дизель, продукты и алкоголь интересовали югорских воришек

2 Март 2020 2020-03-02T12:21:26+03:00

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В ХМАО за прошедшие дни случилось 115 преступлений По данным УМВД Югры, из них уже раскрыто 71: три мошенничества, 18 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и одиннадцать краж.

Так, 55-летний машинист тепловоза в Лангепасе похитил около 200 литров дизеля. Ущерб составил около семи тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под подписку о невыезде.

Тем временем в Нягани 22-летний злоумышленник в магазине пытался похитить товаров общей стоимостью более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.

Также сотрудники уголовного розыска Сургута установили 31-летнего гражданина, который ранее похитил алкоголь стоимостью более трех тысяч рублей.

Сообщается, что в Югре за минувшие сутки раскрыто 18 ранее произошедших преступлений и выявлено почти восемь тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU