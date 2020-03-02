2020-03-02T12:06:10+03:00
Общество

Нягань получила дополнительное финансирование на ликвидацию балков

Строения ликвидируют до 1 сентября
Руслан Савинов
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Нягань получила дополнительное финансирование на ликвидацию балков. Фото правительства ХМАО.Нягань получила дополнительное финансирование на ликвидацию балков. Фото правительства ХМАО.
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Члены правительства ХМАО приняли распоряжение о выделении Нягани бюджетных ассигнований из резервного фонда.

Известно, что городу предоставят 6,7 миллиона рублей для выплаты субсидий участникам муниципальной программы по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений.

По словам директора окружного департамента строительства Алексея Ракитского, деньги направят на предоставление выплат десяти несовершеннолетним детям, дополнительно признанным участниками муниципальной программы.

Он подчеркнул, что в целом по региону зафиксировано 1279 таких строений в семи муниципалитетах. Объем бюджетных ассигнований на ликвидацию подобного фонда и переселение граждан превысил миллиард 74 миллиона рублей.

- По состоянию на 1 марта, в Нягани насчитывается 66 приспособленных для проживания строений, – сказал Алексей Ракитский.

Глава муниципалитета Иван Ямашев сообщил членам правительства Югры, что строения ликвидируют до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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