2 Март 2020 2020-03-02T11:24:57+03:00

Опыт Югры по выращиванию лесных ягод на плантациях оценили в Казани Фото: pixabay.com

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Директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев представил на третьей международной конференции «Ягоды России 2020» в Казани опыт ХМАО по выращиванию лесных ягод на плантациях. По данным регионального правительства, мероприятие собрало почти четыреста представителей отрасли России и других зарубежных стран.

- Мы поделись югорским опытом плантационного выращивания болотных и лесных ягод с коллегами из других регионов. Югра первый регион России, где действуют меры господдержки для предприятий, занимающихся выращиванием ягодных культур – гранты, субсидии, компенсации части затрат, - рассказал Кирилл Зайцев.

Добавим, что в конце прошлой недели правительство ХМАО приняло решение давать субсидии на ведение сельского хозяйства на специально отведенных лесных участках. Это простимулирует выращивание северных ягод в промышленных масштабах в рамках проекта «Югорский гектар».

Также в Югре сформирован и развивается кластер заготовителей и переработчиков дикоросов: потенциал оценивается в более чем 250 тысяч тонн. К настоящему времени заготовкой и переработкой ягод занимаются в ХМАО более 80 организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU