2020-03-02T11:24:57+03:00
Общество

Опыт Югры по выращиванию лесных ягод на плантациях оценили в Казани

Югорские наработки признали передовыми в ягодной отрасли
Руслан Савинов
Поделиться:
Опыт Югры по выращиванию лесных ягод на плантациях оценили в КазаниОпыт Югры по выращиванию лесных ягод на плантациях оценили в КазаниФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев представил на третьей международной конференции «Ягоды России 2020» в Казани опыт ХМАО по выращиванию лесных ягод на плантациях. По данным регионального правительства, мероприятие собрало почти четыреста представителей отрасли России и других зарубежных стран.

- Мы поделись югорским опытом плантационного выращивания болотных и лесных ягод с коллегами из других регионов. Югра первый регион России, где действуют меры господдержки для предприятий, занимающихся выращиванием ягодных культур – гранты, субсидии, компенсации части затрат, - рассказал Кирилл Зайцев.

Добавим, что в конце прошлой недели правительство ХМАО приняло решение давать субсидии на ведение сельского хозяйства на специально отведенных лесных участках. Это простимулирует выращивание северных ягод в промышленных масштабах в рамках проекта «Югорский гектар».

Также в Югре сформирован и развивается кластер заготовителей и переработчиков дикоросов: потенциал оценивается в более чем 250 тысяч тонн. К настоящему времени заготовкой и переработкой ягод занимаются в ХМАО более 80 организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День оленевода отпраздновали в Белоярском районе
Врачи Пыть-Яха: «Дари любовь, а не вирус папилломы человека»
Дело сургутянина, которого избили в присутствии малолетнего сына, рассмотрят в суде
Дизель, продукты и алкоголь интересовали югорских воришек
Нягань получила дополнительное финансирование на ликвидацию балков
Югорский граффити-художник предложил легализовать уличное искусство
Опыт Югры по выращиванию лесных ягод на плантациях оценили в Казани
Пожарные Югры спасли из огня пять человек
Два массовых отключения электричества случилось в Сургуте
На улице Семена Билецкого в Сургуте горел жилой дом
Ребенка и двух взрослых спасли с протоки в Ханты-Мансийском районе
В Нефтеюганском районе произошло два смертельных инцидента на дорогах
Сургутянин выразил недовольство, что работники мэрии неправильно паркуются
Жительницу Нефтеюганского района осудили за убийство мужа кухонным ножом
Хоккей в валенках состоялся в Октябрьском районе
Мама губернатора Югры пополнила ряды долгожителей
Лучших в плавании определили среди студентов ХМАО
«Вирус успеха» собрал нефтеюганцев в стенах библиотеки
Погода в Югре 2 марта: небольшой снег и слабая метель
Власти Мегиона намерены установить единый тариф в общественном транспорте
В Югре с поддельными правами задержан свердловчанин
В Ханты-Мансийске обсуждают развитие IT-сферы Югры
В Нефтеюганске с размахом отметили Масленицу
Молодые супруги из Мегиона прогорели на 600 тысяч рублей на торгах в сети
Посол Китая и губернатор Югры обсудили вопросы сотрудничества
В минувшие сутки в Югре горели два подъезда и автомобиль
Погода в Югре 1 марта: снег, метель и плюсовая температура