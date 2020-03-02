Пожарные Югры спасли из огня пять человек
Пожарно-спасательные подразделения ХМАО с 25 февраля по 1 марта ликвидировали 26 пожаров. По данным МЧС Югры, с мест возгораний эвакуированы 55 человек и спасено материальных ценностей на сумму более 14 миллионов рублей.
- Чаще всего пожары происходили на дачах, в банях и автомобилях. Шесть раз выезжали на возгорание мусора, в том числе в жилых домах. От огня пострадали четыре автомобиля и двенадцать зданий. Пожары унесли жизни двух человек, один получил травмы, - рассказали югорские спасатели.
Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов.
Кроме того, пожарно-спасательные подразделения девять раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожных аварий.
- Во избежание печальных последствий не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, топящимися печами. Не допускайте хранения спичек, зажигалок в доступных для детей местах, - напомнили в МЧС ХМАО.
Напомним, что накануне, 1 марта, на улице Семена Билецкого в Сургуте горел жилой дом. Причина возгорания устанавливается
ИСТОЧНИК KP.RU