2020-03-02T11:12:13+03:00
Общество

Пожарные Югры спасли из огня пять человек

Минувшая неделя выдалась для огнеборцев «жаркой»
Руслан Савинов
Поделиться:
Пожарные Югры спасли из огня пять человек. Фото МЧС ХМАО.Пожарные Югры спасли из огня пять человек. Фото МЧС ХМАО.
Изменить размер текста:

Пожарно-спасательные подразделения ХМАО с 25 февраля по 1 марта ликвидировали 26 пожаров. По данным МЧС Югры, с мест возгораний эвакуированы 55 человек и спасено материальных ценностей на сумму более 14 миллионов рублей.

- Чаще всего пожары происходили на дачах, в банях и автомобилях. Шесть раз выезжали на возгорание мусора, в том числе в жилых домах. От огня пострадали четыре автомобиля и двенадцать зданий. Пожары унесли жизни двух человек, один получил травмы, - рассказали югорские спасатели.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения девять раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожных аварий.

- Во избежание печальных последствий не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, топящимися печами. Не допускайте хранения спичек, зажигалок в доступных для детей местах, - напомнили в МЧС ХМАО.

Напомним, что накануне, 1 марта, на улице Семена Билецкого в Сургуте горел жилой дом. Причина возгорания устанавливается

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День оленевода отпраздновали в Белоярском районе
Врачи Пыть-Яха: «Дари любовь, а не вирус папилломы человека»
Дело сургутянина, которого избили в присутствии малолетнего сына, рассмотрят в суде
Дизель, продукты и алкоголь интересовали югорских воришек
Нягань получила дополнительное финансирование на ликвидацию балков
Югорский граффити-художник предложил легализовать уличное искусство
Опыт Югры по выращиванию лесных ягод на плантациях оценили в Казани
Пожарные Югры спасли из огня пять человек
Два массовых отключения электричества случилось в Сургуте
На улице Семена Билецкого в Сургуте горел жилой дом
Ребенка и двух взрослых спасли с протоки в Ханты-Мансийском районе
В Нефтеюганском районе произошло два смертельных инцидента на дорогах
Сургутянин выразил недовольство, что работники мэрии неправильно паркуются
Жительницу Нефтеюганского района осудили за убийство мужа кухонным ножом
Хоккей в валенках состоялся в Октябрьском районе
Мама губернатора Югры пополнила ряды долгожителей
Лучших в плавании определили среди студентов ХМАО
«Вирус успеха» собрал нефтеюганцев в стенах библиотеки
Погода в Югре 2 марта: небольшой снег и слабая метель
Власти Мегиона намерены установить единый тариф в общественном транспорте
В Югре с поддельными правами задержан свердловчанин
В Ханты-Мансийске обсуждают развитие IT-сферы Югры
В Нефтеюганске с размахом отметили Масленицу
Молодые супруги из Мегиона прогорели на 600 тысяч рублей на торгах в сети
Посол Китая и губернатор Югры обсудили вопросы сотрудничества
В минувшие сутки в Югре горели два подъезда и автомобиль
Погода в Югре 1 марта: снег, метель и плюсовая температура