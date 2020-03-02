2020-03-02T10:59:01+03:00
Общество

Два массовых отключения электричества случилось в Сургуте

Последний день зимы преподнес несколько сюрпризов
Руслан Савинов
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Два массовых отключения электричества случилось в Сургуте. Фото: Руслан Савинов.Два массовых отключения электричества случилось в Сургуте. Фото: Руслан Савинов.
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Строители оставили без электроснабжения микрорайон «ПИКС» в Сургуте. По данным пресс-службы «Сургутских городских электрических сетей», без электричества оставались также несколько дачных кооперативов, которые оказались обесточенными из-за перегрузки в сетях.

Известно, что 29 февраля в 10:45 без электроснабжения осталось несколько улиц микрорайона «ПИКС» по причине повреждения кабельной линии строительной техникой.

- В результате инцидента отсутствовало напряжение по одному вводу на десяти энергообъектах в микрорайоне ПИКС. В 11:25 энергетики восстановили подачу напряжения всем потребителям, - прокомментировал начальник центральной диспетчерской службы «СГЭС» Сергей Романько.

Также в 11:00 того же дня из-за выросшей нагрузки отключилась воздушная линия электропередачи: без электроснабжения осталось восемь дачных кооперативов Сургута в районе ГРЭС-2. В течение полутора часов две бригады восстановили электроснабжение дачникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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