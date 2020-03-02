2020-03-02T10:38:02+03:00
Происшествия

На улице Семена Билецкого в Сургуте горел жилой дом

Причина возгорания устанавливается
Руслан Савинов
Поделиться:
На улице Семена Билецкого в Сургуте горел жилой дом. Фото МЧС ХМАО.На улице Семена Билецкого в Сургуте горел жилой дом. Фото МЧС ХМАО.
Изменить размер текста:

Спасатели получили сообщение о возгорании накануне, 1 марта, в 16:38 в квартире жилого дома в Сургуте на улице Семена Билецкого. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.

- Первые пожарные подразделения срочно прибыли на место ЧП. Из дома самостоятельно эвакуировались сорок человек. Для ликвидации пожара были задействованы 24 человека и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания, - сообщили в МЧС Югры.

Спасатели порекомендовали оборудовать жилье огнетушителем. Также необходимо научится им правильно пользоваться. Пригодится дома и пожарный извещатель. На начальном этапе возгорания этот прибор поможет своевременно обнаружить возгорание, особенно ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День оленевода отпраздновали в Белоярском районе
Врачи Пыть-Яха: «Дари любовь, а не вирус папилломы человека»
Дело сургутянина, которого избили в присутствии малолетнего сына, рассмотрят в суде
Дизель, продукты и алкоголь интересовали югорских воришек
Нягань получила дополнительное финансирование на ликвидацию балков
Югорский граффити-художник предложил легализовать уличное искусство
Опыт Югры по выращиванию лесных ягод на плантациях оценили в Казани
Пожарные Югры спасли из огня пять человек
Два массовых отключения электричества случилось в Сургуте
На улице Семена Билецкого в Сургуте горел жилой дом
Ребенка и двух взрослых спасли с протоки в Ханты-Мансийском районе
В Нефтеюганском районе произошло два смертельных инцидента на дорогах
Сургутянин выразил недовольство, что работники мэрии неправильно паркуются
Жительницу Нефтеюганского района осудили за убийство мужа кухонным ножом
Хоккей в валенках состоялся в Октябрьском районе
Мама губернатора Югры пополнила ряды долгожителей
Лучших в плавании определили среди студентов ХМАО
«Вирус успеха» собрал нефтеюганцев в стенах библиотеки
Погода в Югре 2 марта: небольшой снег и слабая метель
Власти Мегиона намерены установить единый тариф в общественном транспорте
В Югре с поддельными правами задержан свердловчанин
В Ханты-Мансийске обсуждают развитие IT-сферы Югры
В Нефтеюганске с размахом отметили Масленицу
Молодые супруги из Мегиона прогорели на 600 тысяч рублей на торгах в сети
Посол Китая и губернатор Югры обсудили вопросы сотрудничества
В минувшие сутки в Югре горели два подъезда и автомобиль
Погода в Югре 1 марта: снег, метель и плюсовая температура