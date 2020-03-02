На улице Семена Билецкого в Сургуте горел жилой дом
Спасатели получили сообщение о возгорании накануне, 1 марта, в 16:38 в квартире жилого дома в Сургуте на улице Семена Билецкого. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.
- Первые пожарные подразделения срочно прибыли на место ЧП. Из дома самостоятельно эвакуировались сорок человек. Для ликвидации пожара были задействованы 24 человека и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания, - сообщили в МЧС Югры.
Спасатели порекомендовали оборудовать жилье огнетушителем. Также необходимо научится им правильно пользоваться. Пригодится дома и пожарный извещатель. На начальном этапе возгорания этот прибор поможет своевременно обнаружить возгорание, особенно ночью.
ИСТОЧНИК KP.RU