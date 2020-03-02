На улице Семена Билецкого в Сургуте горел жилой дом

2 Март 2020 2020-03-02T10:38:02+03:00

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Спасатели получили сообщение о возгорании накануне, 1 марта, в 16:38 в квартире жилого дома в Сургуте на улице Семена Билецкого. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.

- Первые пожарные подразделения срочно прибыли на место ЧП. Из дома самостоятельно эвакуировались сорок человек. Для ликвидации пожара были задействованы 24 человека и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания, - сообщили в МЧС Югры.

Спасатели порекомендовали оборудовать жилье огнетушителем. Также необходимо научится им правильно пользоваться. Пригодится дома и пожарный извещатель. На начальном этапе возгорания этот прибор поможет своевременно обнаружить возгорание, особенно ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU