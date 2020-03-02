2020-03-02T10:01:27+03:00
Происшествия

Ребенка и двух взрослых спасли с протоки в Ханты-Мансийском районе

У пострадавших сломался снегоход
Руслан Савинов
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Ребенка и двух взрослых спасли с протоки в Ханты-Мансийском районе. Фото «Центроспас-Югория».Ребенка и двух взрослых спасли с протоки в Ханты-Мансийском районе. Фото «Центроспас-Югория».
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Спасатели мобильного поискового отряда Ханты-Мансийска получили сообщение с просьбой о помощи в непростых погодных условиях 29 февраля. Подробности сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

Известно, что поводом обратиться за помощью стал снегоход. Транспорт сломался в самый неподходящий момент. В тот момент пострадавшие находились в районе реки Обь на протоке Тренька в Ханты-Мансийском районе Югры. Вместе со взрослыми находился и ребенок.

- Снегопад и сильный ветер не помешал поисковой группе в кратчайшее время отыскать пострадавших. Двое мужчин и шестилетний мальчик обнаружены спасателями в удовлетворительном состоянии, - сообщили в «Центроспас-Югория».

Добавим, что спасатели напоили пострадавших чаем и предложили теплую одежду. Эвакуированных доставили в Ханты-Мансийск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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