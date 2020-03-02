В Нефтеюганском районе произошло два смертельных инцидента на дорогах

2 Март 2020 2020-03-02T09:57:18+03:00

Всего за выходные в Югре произошло восемь ДТП

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На территории Югры за минувшие выходные три человека погибли и шесть – получили травмы в восьми дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Так, на 724 километре автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово» в Нефтеюганском районе 28 февраля в 7:10 произошло столкновение двух автомобилей. Дорогу не поделили «Рено Сандеро», за рулем которого был 59-летний водитель, и «Ман» под управлением 58-летнего мужчины. В результате аварии водитель «Рено» и его пассажирка от полученных травм погибли.

Кроме того, накануне, 1 марта в 21:45 на 615 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 37-летний водитель «Хендай Элантра» допустил наезд на пешехода. 41-летняя женщина переходила проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода. К сожалению, пострадавшая от полученных повреждений скончалась.

Также сообщается, что в ХМАО сотрудники госавтоинспекции задержали 31 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, семерых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 64 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU