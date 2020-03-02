2020-03-02T09:32:59+03:00
Общество

Сургутянин выразил недовольство, что работники мэрии неправильно паркуются

Упомянутая проблема пока не решена
Руслан Савинов
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Сургутянин выразил недовольство, что работники мэрии неправильно паркуютсяСургутянин выразил недовольство, что работники мэрии неправильно паркуютсяФото: pixabay.com
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Один из жителей Сургута поднял проблему парковки личных авто сотрудниками администрации города и района на местах стоянок жильцов близлежащих домов. Жалоба появилась на портале «Твой Сургут».

- Ваши сотрудники паркуются по всему микрорайону: во дворах, на дорогах, посреди проезжей части. Жильцам ближайших домов от администрации города и Сургутского района затруднительно припарковать свои автомобили рядом со своими домами, так как стоянки жильцов заняты, - написал сургутянин.

Отмечается, что по этой причине возникает проблема очистки дворов от снега: во время уборки сложно найти владельцев автомобилей.

Напомним, портал «Твой Сургут» создан для оперативного реагирования на проблемы и конструктивного диалога между жителями города и органами местного самоуправления. Портал предоставляет возможность оперативно оповещать о возникающих проблемах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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