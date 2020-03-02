Жительницу Нефтеюганского района осудили за убийство мужа кухонным ножом

2 Март 2020 2020-03-02T08:53:25+03:00

Удар в сердце не оставил мужчине ни единого шанса выжить

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Нефтеюганский районный суд вынес приговор в отношении 35-летней жительницы поселка Пойковский. По данным региональной прокуратуры, женщину признали виновной по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

Судом установлено, что в июле 2019 года подсудимая в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с мужем. В ходе ссоры она кухонным ножом нанесла ему один удар в область сердца. От этого удара мужчина умер еще до приезда скорой медицинской помощи.

Суд назначил виновной наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU