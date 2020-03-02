2 Март 2020 2020-03-02T07:29:56+03:00

Мама губернатора Югры пополнила ряды долгожителей. Фото из аккаунта Натальи Комаровой в "Инстаграм".

Радостной новостью Наталья Комарова поделилась со всеми югорчанами

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Губернатор Югры Наталья Комарова на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» рассказала, что ее мама отпраздновала 90-летний юбилей.

- Вчера моей маме, Александре Владимировне, исполнилось 90 лет. Большое счастье для меня, взрослого человека - рядом мама, - поделилась радостными эмоциями Наталья Комарова.

Напомним, что долгожитель - это человек, отличающийся долголетием. Согласно многим возрастным классификациям, долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше.

- Желаю всем мамам здоровья, чтобы Ваши дети как можно дольше имели возможность беспокоиться о Вас, - написала Комарова.

- Поздравляю! А моей маме скоро будет 91, здоровья и долгих лет всем мамам нам на радость!, - прокомментировала запись одна из подписчиц губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU