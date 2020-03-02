Мама губернатора Югры пополнила ряды долгожителей
Губернатор Югры Наталья Комарова на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» рассказала, что ее мама отпраздновала 90-летний юбилей.
- Вчера моей маме, Александре Владимировне, исполнилось 90 лет. Большое счастье для меня, взрослого человека - рядом мама, - поделилась радостными эмоциями Наталья Комарова.
Напомним, что долгожитель - это человек, отличающийся долголетием. Согласно многим возрастным классификациям, долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше.
- Желаю всем мамам здоровья, чтобы Ваши дети как можно дольше имели возможность беспокоиться о Вас, - написала Комарова.
- Поздравляю! А моей маме скоро будет 91, здоровья и долгих лет всем мамам нам на радость!, - прокомментировала запись одна из подписчиц губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU