Хоккей в валенках состоялся в Октябрьском районе

2 Март 2020 2020-03-02T08:08:04+03:00

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Огнеборцы Октябрьского гарнизона провели турнир по хоккею в валенках. Подробности сообщила пресс-служба МЧС ХМАО. По правилам игры, коньки запрещены, а шайбой служит теннисный мяч.

- Работа пожарного и спасателя – серьезный труд и требует хорошей физической формы, а это ежедневная подготовка. Чтобы как-то разнообразить тренировки, руководство спасательного отряда решило включить в программу занятий игровой вид спорта, - сообщили в МЧС Югры.

Судя по погоде, для футбола пока не сезон, поэтому выбор остановился на хоккее. Однако многие не умеют стоять на коньках. Так родилась идея использовать валенки. Чтобы увеличить темп, вместо шайбы использовали теннисный мяч.

- Первая же игра вызвала ажиотаж. Этот вид спорта сразу затянул участников. Во-первых, особой подготовки не требуется. Во-вторых, спортивный азарт. В-третьих, свежий воздух и поддержка болельщиков. И при всем этом, несмотря на некую неуклюжесть, хорошая физическая нагрузка, - рассказал заместитель начальника отряда Александр Бреусов.

По итогам соревнований, победители получили медаль из шоколада.

ИСТОЧНИК KP.RU