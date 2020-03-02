Лучших в плавании определили среди студентов ХМАО

2 Март 2020 2020-03-02T09:10:39+03:00

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В Ханты-Мансийске завершился Чемпионат Югры по плаванию среди студентов. Как отметили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт», по итогам двух соревновательных дней в общекомандном зачете победу одержали спортсмены СурГУ.

Второе место заняли пловцы Югорского государственного университета, а на третьем - команда Сургутского государственного педагогического университета.

- Организация соревнований классная. Для ребят, которые раньше занимался плаванием, но по каким-то причинам забросил, это для них шанс проявить себя, принять участие в сборах, показать лучшее время, посмотреть на другие результаты, - рассказала студентка Анастасия из СурГПУ.

- Я довольна соревнованиями. Все прошло весело, я встретилась с ребятами, с которыми давно не виделась. Единственное, что расстроило, так это отсутствие браса. Эти соревнования не обязывают к какому-то серьезному соперничеству, мы просто отлично проводим время, - сообщила спортсменка Алена Ефимова из Сургута.

Соревновательный день завершился награждением победителей и призеров.

ИСТОЧНИК KP.RU