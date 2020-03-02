«Вирус успеха» собрал нефтеюганцев в стенах библиотеки

2 Март 2020 2020-03-02T09:09:37+03:00

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В центральной детской библиотеке Нефтеюганска состоялась вторая встреча в рамках проекта «Вирус успеха». По информации от сотрудников библиотеки, читатели встретились с представителями одной из самых опасных и мужественных профессий, сотрудниками МЧС.

- Спасатели Алексей Фоменко - командир отделения, сержант внутренней службы 54 пожарно-спасательной части Нефтеюганска и Артем Мочовинский - начальник пожарно-спасательного отряда рассказали о будничной работе огнеборцев, о трудностях, возникающих при тушении пожара и особенностях профессии, - сообщили в библиотеке.

Известно, что специалисты напомнили собравшейся молодежи о правилах противопожарной безопасности и о том, как вести себя при чрезвычайных ситуациях. Участники узнали про оборудование и спецсредства, при помощи которых в МЧС тушат пожары.

В особенности ребята интересовались у специалистов: сколько вызовов бывает за смену, как часто в Нефтеюганске случаются пожары, бывают ли ложные вызовы, как быстро умеют одеваться пожарные и как проедет машина к месту вызова, если на дороге пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU