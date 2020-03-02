2 Март 2020 2020-03-02T06:03:13+03:00

Погода в Югре 2 марта: небольшой снег и слабая метель. Фото: Руслан Савинов.

Температура днем не опустится ниже -4 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 2 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Пройдет небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, -8 градусов, днем +1, -4 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -3 градуса.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -4 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер западный 5-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -1, -3 градуса.

На Руси этот день называли «Ярило с овсянкой». По погоде отмечали: если прилетит птица овсянка в этот день, то ждать скорое наступление тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU