Власти Мегиона намерены установить единый тариф в общественном транспорте

1 Март 2020 2020-03-01T16:32:36+03:00

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Поездки по городу Мегиону должны стать одинаковыми по цене на всем городском транспорте. Об этом заявила администрация города.

Мегионцы не раз просили власти отрегулировать и установить единый тариф на проезд в городском транспорте. Их просьбы были услышаны. Вскоре планируется ввести стоимость проезда в автобусах в размере 30 рублей, в том числе и до поселка Высокий. Сейчас жители поселка оплачивают 50 рублей за поездку.

Кроме того, для школьников города Мегион, поселка Высокий и в микрорайоне СУ-920 рассматривается вариант применения льготного тарифа для перевозки школьников.

Департамент образования и молодежной политики уже запустил среди родительского сообщества опросный лист, который позволит оценить востребованность и целесообразность введения единого проездного билета на перевозку детей школьного возраста. Школьники смогут совершать поездки по территории всего городского округа в общественном транспорте с 50% скидкой.

Напомним, что непосредственно в Высоком доехать до школы и обратно домой учащиеся могут на «школьном» автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU