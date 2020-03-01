1 Март 2020 2020-03-01T16:04:11+03:00

В Югре с поддельными правами задержан свердловчанин. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Во время спецрейда сотрудники Госавтоинспекции Советского района выявили факт использования 34-летним жителем Свердловской области поддельного водительского удостоверения тракториста-машиниста.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, нарушитель признался, что для трудоустройства ему было необходимо удостоверение тракториста-машиниста, которое ему помог купить знакомый. Приятель заверил свердловчанина, что документ будет значится во всех базах системы МВД.

В ходе проверки документа на подлинность, госавтоинспекторы зафиксировали факт подделки, так как его серия и номер были зарегистрированы на другого владельца.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU