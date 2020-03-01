2020-03-01T15:01:21+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске обсуждают развитие IT-сферы Югры

Нововведение позволит органам власти избежать многих отчётов, которые зачастую дублируют друг друга
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске обсуждают развитие IT-сферы ЮгрыВ Ханты-Мансийске обсуждают развитие IT-сферы ЮгрыФото: pixabay.com
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Около 110 представителей органов госвласти, IT-компаний, операторов связи и общественных организаций собрались в окружной столице Югры, чтобы обсудить развитие IT-сферы округа.

По словам директора департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павла Ципорина, наибольший интерес у коллег из муниципалитетов вызвала тема услуг без участия чиновника. 10 услуг по направлению соцзащиты можно совершать без похода по кабинетам чиновников.

Еще одной интересной темой стало управление на основе данных – один из основных векторов развития и применяется в таких сферах как транспорт, умные города, строительство, агропромышленный комплекс и др. Он также позволит органам власти избежать многих отчётов, которые зачастую дублируют друг друга.

Также участники встречи впервые приняли участие в интерактивном опросе, и оперативно увидели мнение аудитории на экране. Так, например, на вопрос «какую отрасль вы бы в первую очередь подвергли цифровой трансформации?», большинство участников выделили транспорт, ЖКХ и образование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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