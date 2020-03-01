1 Март 2020 2020-03-01T13:52:48+03:00

В Нефтеюганске с размахом отметили Масленицу. Фото из группы "Это Юганск, детка" во "ВКонтакте"

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В Нефтеюганске состоялось большое народное гуляние «Масленица». Отпраздновать его вышли сотни жителей.

По данным паблика «Это Юганск, детка. Нефтеюганск» во «ВКонтакте», для горожан подготовили обширную развлекательную программу. У кинотеатра «Юган», молодежь подготовила танцевальный флешмоб, а для всех остальных были открыты спортивные состязания. На Юбилейной прошел праздничный концерт.

Народное гуляние удалось на славу: на площади развернулись торговые ряды, со сцены звучали задорные народные песни, неподалеку – выставка декоративно-прикладного творчества, а для юных нефтеюганцев спортивные испытания.

Кроме того работали ярмарочные ряды, где в изобилии были представлены главные символы праздника – блины с разными начинками.Нефтеюганска.

Народное гуляние продолжалось до самого вечера. Завершил праздник театрализованным представлением - сжиганием чучела масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU