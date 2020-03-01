1 Март 2020 2020-03-01T10:56:41+03:00

Молодые супруги из Мегиона прогорели на 600 тысяч рублей на торгах в сети Фото: pixabay.com

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Желание разбогатеть толкнуло молодую семейную пару из Мегиона на неоправданный риск. Они вложили 400 тысяч рублей в аферу и полностью потеряли сбережения.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 29-летняя жительница Мегиона обратилась в дежурную часть с заявлением о привлечении неизвестных лиц к уголовной ответственности, которые с помощью угроз и обмана лишили её семью крупной суммы денег.

Она рассказала, что год назад они с мужем решили вложить средств в виртуальную торговую площадку. В течение года супруги наблюдали как первоначальный депозит в 400 тысяч рублей увеличивается и надеялись, что в скором времени смогут получить прибыль. Однако при попытке вывести вложенные деньги и виртуальный доход от торгов оказались провальными.

Сотрудники торговой площадки в телефонном разговоре пояснили, что для получения денег молодой паре необходимо оплатить некие проценты и страховку. Сумма, предложенная консультантами виртуальной биржи, показалась мегионцам несоизмеримо завышенной, они отказались оплачивать проценты, пообещав обратиться в правоохранительные органы.

Вскоре девушке начали поступать звонки с угрозами от неизвестного, который представлялся «Георгием» сотрудником всё той же торговой площадки. Виртуальный консультант грубо угрожал крупными неприятностями для семейной пары. В отсутствии мужа-вахтовика, жена поддалась панике и перевела злоумышленникам более 200 тысяч рублей.

Вернуть вложенные в виртуальные торги деньги супруги так и не смогли, представители компании отказываются выходить на связь и исполнять обязательства.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU