1 Март 2020 2020-03-01T09:47:21+03:00

Посол Китая и губернатор Югры обсудили вопросы сотрудничества. Фото с сайта правительства Югры

За 9 месяцев торговый оборот между регионами составил 3 миллиарда долларов США

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Рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в России Чжаном Ханьхуэем провела губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Москву.

Наталья Комарова передала послу подарки из Югры воспитанникам детского сада при посольстве Китая в России в рамках поддержки страны в ситуации, сложившейся в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

Губернатор отметила, что Китай занимает лидирующие позиции в экспортно-импортном товарообороте Югры. Высокий уровень и у сотрудничества сторон в гуманитарной сфере. Здесь задействованы образовательные и общественные организации.

Посол отметил существенный вклад региона в развитие двусторонних отношений между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. По итогам 9 месяцев 2019 года торговый оборот между Югрой и Китаем составил практически 3 миллиарда долларов США.

Отметим, что тесное сотрудничество сторон налажено в части экспорта нефти и нефтепродуктов, импорта промышленного оборудования, в сферах образования, IT-технологий и по многим другим отраслям.

ИСТОЧНИК KP.RU