Посол Китая и губернатор Югры обсудили вопросы сотрудничества
Рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в России Чжаном Ханьхуэем провела губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Москву.
Наталья Комарова передала послу подарки из Югры воспитанникам детского сада при посольстве Китая в России в рамках поддержки страны в ситуации, сложившейся в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Губернатор отметила, что Китай занимает лидирующие позиции в экспортно-импортном товарообороте Югры. Высокий уровень и у сотрудничества сторон в гуманитарной сфере. Здесь задействованы образовательные и общественные организации.
Посол отметил существенный вклад региона в развитие двусторонних отношений между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. По итогам 9 месяцев 2019 года торговый оборот между Югрой и Китаем составил практически 3 миллиарда долларов США.
Отметим, что тесное сотрудничество сторон налажено в части экспорта нефти и нефтепродуктов, импорта промышленного оборудования, в сферах образования, IT-технологий и по многим другим отраслям.
ИСТОЧНИК KP.RU