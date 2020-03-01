1 Март 2020 2020-03-01T07:59:42+03:00

В минувшие сутки в Югре горели два подъезда и автомобиль. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

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Пять человек пришлось эвакуировать из многоквартирного дома в Нягани из-за пожара в подъезде.

По данным МЧС по ХМАО-Югре, в 14:45 29 февраля поступило сообщение о возгорании в подъезде многоэтажного дома. Через шесть минут пожар был потушен. На его ликвидацию привлекались четыре единицы техники и 13 человек личного состава.

Еще одно возгорание в этот же день произошло в подъезде многоквартирного дома в Сургуте. В 19:49 поступило сообщение о возгорании в подъезде многоэтажного дома. Через семь минут пожар был потушен.

Подъездв Сургуте. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

На его устранение выезжали две единицы техники, восемь человек личного состава.

Также 29 февраля на трасее в Нефтеюганском районе сгорела фура. В 19:02 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на 32 км федеральной автодороги Р-404. Пожар ликвидирован в 20-42.

Во всех случаях причину возгорания устанавливают дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU