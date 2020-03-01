В минувшие сутки в Югре горели два подъезда и автомобиль
Пять человек пришлось эвакуировать из многоквартирного дома в Нягани из-за пожара в подъезде.
По данным МЧС по ХМАО-Югре, в 14:45 29 февраля поступило сообщение о возгорании в подъезде многоэтажного дома. Через шесть минут пожар был потушен. На его ликвидацию привлекались четыре единицы техники и 13 человек личного состава.
Еще одно возгорание в этот же день произошло в подъезде многоквартирного дома в Сургуте. В 19:49 поступило сообщение о возгорании в подъезде многоэтажного дома. Через семь минут пожар был потушен.
Подъездв Сургуте. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
На его устранение выезжали две единицы техники, восемь человек личного состава.
Также 29 февраля на трасее в Нефтеюганском районе сгорела фура. В 19:02 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на 32 км федеральной автодороги Р-404. Пожар ликвидирован в 20-42.
Во всех случаях причину возгорания устанавливают дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU