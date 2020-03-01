2020-03-01T06:34:47+03:00
Общество

Погода в Югре 1 марта: снег, метель и плюсовая температура

На дорогах гололедные явления
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 1 марта: снег, метель и плюсовая температураПогода в Югре 1 марта: снег, метель и плюсовая температураФото: pixabay.com
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В первый день весны 1 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки: снег, мокрый снег. Местами метель, гололедные явления. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, -3 градусов, местами -5, -10 градусов.

В Ханты-Мансийске пасмурно и без осадков. Ветер юго-западный, южный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, +1 градусов.

В Сургуте пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем -2, 0 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +1 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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