29 Февр. 2020 2020-02-29T12:48:11+03:00

В Югре на развитие дорожного хозяйства выделено 240 млн рублей. Фото с сайта правительства ЯНАО

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Правительство Югры одобрило внесение изменений в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований регионального дорожного фонда.

По словам директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константина Гребешка, речь идет о межбюджетных трансфертах для реализации регионального проекта автономного округа «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В период с 2020 по 2022 год автономному округу будет выделено 240 миллионов рублей из федерального бюджета.

По 80 миллионов рублей ежегодно будут направлены для внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU