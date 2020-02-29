Югорчанам рассказали, куда пойти на Масленицу

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:19:34+03:00

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Жители и гости Ханты-Мансийска 1 марта в 12:00 соберутся на Центральной площади, где станут участниками традиционного русского праздника, посвященного проводам зимы.

А в 16:00 КДЦ «Октябрь» организует праздник «Эх, Масленица, разгуляй!» на площадке перед клубом «Орфей» для жителей района ОМК. Яркие персонажи познакомят горожан с масленичными обычаями, обрядами, проведут увлекательные игры и забавы.

Жители Сургута также отпразднуют Масленицу 1 марта. С 12.00 до 16.00 их будут ждать на трех площадках: площадь СурГУ (пр. Ленина, 1); в городской парке культуры и отдыха по проспекту Набережный и в колледже русской культуры им. А. Знаменского (ул.Энергетиков 49/1).

Главное народное гуляние состоится на площади СурГУ. Сургутян ждут фотоконкурс – дефиле «Валенки снимаем – Весну зазываем», катания на собачьих и оленьих упряжках, на надувном «банане» по снегу, флешмоб-оазыгрыш «Не все коту Масленица». Для участия в нем нужно: прийти в костюме кота или кошки к 12:00, а после зарегистрироваться на специально обозначенной площадке возле сцены и получить кодовое слово, а затем назвать его, ответив на телефонный звонок во время розыгрыша с 13.00 до 15.00 и выйти на главную сцену. Победителей определят в ходе специальной лотереи.

Добавим, что в целях безопасности доступ автотранспорта на парковку у здания СурГУ ограничат, на входе будут работать металлодетекторы. Кроме этого, 1 марта с 07.00 до 17.00 в Сургуте перекроют движение от перекрестка улица Университетская – проспект Ленина до площади перед СурГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU