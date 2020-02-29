2020-02-29T06:08:13+03:00
Общество

Погода в Югре: мокрый снег и сильный ветер

На дорогах гололедные явления
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре: мокрый снег и сильный ветерПогода в Югре: мокрый снег и сильный ветерФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В последний зимний день 29 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки: снег, мокрый снег. Местами метель, гололед. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, -4 градусов, местами -5, -10 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -3 градусов.

В Сургуте облачно, вечером ожидается сильный снегопад. Ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -3 градуса.

В Нижневартовске преимущественно солнечно и без осадков. Ветер юго-восточный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Югре: мокрый снег и сильный ветер
Полиция Югры фиксирует десять киберпреступлений в сутки
Соревнования по акробатическому рок-н-роллу прошли в Югре
Месячник профилактики туберкулеза стартует в ХМАО
Преступления в сфере теплоснабжения выявили в Нижневартовске
Спортивно-экстремальное реалити-шоу появится в ХМАО
Автопарк полиции Югры пополнили новыми автомобилями
Школьник в Сургуте поскользнулся во дворе на гололеде и получил травму головы
Выплаты при рождении третьего ребенка увеличат в Югре
Югорчанам рассказали, как установить собственную контейнерную площадку
Пожарные Лянтора устроили «Творческий мартфель»
Более 22 тысяч юных сургутян отдохнут в детских лагерях в 2020 году
Всемирный день редких заболеваний отметят в ХМАО
Жителей Сургутского района призвали сообщать о сосульках на крышах школ
Море алкоголя: пенсионерка из Федоровского изготовила более 900 литров спирта
Ради бутылки конька хантымансиец нарушил закон
Югорчан пригласили стать волонтерами Конституции
Правоохранители проверят факт избиения ребенка в центре помощи в Сургуте
Очистные сооружения в Сайгатино Сургутского района приготовили к пуску
Вартовчанина, забившего до смерти подругу, отправили в колонию
Награждение спортсменов за «Возвращение в жизнь» состоялось в Ханты-Мансийске
В Нефтеюганском районе случилось жуткое ДТП: столкнулись «МАН» и «Рено»
В Октябрьском районе пропал рыбак