29 Февр. 2020 2020-02-29T06:08:13+03:00

Погода в Югре: мокрый снег и сильный ветер Фото: pixabay.com

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В последний зимний день 29 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки: снег, мокрый снег. Местами метель, гололед. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, -4 градусов, местами -5, -10 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -3 градусов.

В Сургуте облачно, вечером ожидается сильный снегопад. Ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -3 градуса.

В Нижневартовске преимущественно солнечно и без осадков. Ветер юго-восточный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU